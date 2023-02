Homem é preso após descarregar revolver em casa de desafeto

Homem de 45 anos, foi preso por tentativa de homicídio, na manhã de quarta-feira (3), no bairro Senhor Divino, em Coxim, a 251 quilômetros de Campo Grande. O suspeito disparou quase dez vezes contra a casa de um homem de 26 anos e após investigação do SIG (Serviço de Investigação Geral) foi capturado.

Conforme o site Coxim Agora, a vítima de 45 anos, encontrou com a viatura da Polícia Militar na Avenida Mato Grosso do Sul e avisou que um veículo de cor preta passou em frente a sua residência e alguém teria efetuado vários disparos de arma de fogo.

Os militares foram ao local e testemunhas disseram que os disparos teriam vindo de um VW Voyage de cor preta, acertando pelo menos cinco tiros no muro, carro e um barco que estavam na garagem da casa.

O polícia iniciou diligências após os fatos e com imagens de câmeras de monitoramento, levantaram que se tratava do veículo propriedade de um empresário de 26 anos.

O veículo teria passado em frente à casa e alguém que estava no banco do passageiro ou banco traseiro, teria efetuado os disparos em direção a residência onde estavam a sogra e esposa da vítima.

Um homem de 45 anos relatou aos policiais que momentos antes, após a esposa do suspeito passar em frente a sua residência, ele teria jogado uma bombinha que estava em sua mão utilizada para espantar cachorros que urinam em seu portão, supostamente, ela contou ao suspeito e isso acabou motivando a ação.

A vítima descreveu ainda que vem sofrendo diversas ameaças por parte da família do suspeito, devido ao envolvimento dele em um acidente de trânsito ocorrido em 10 de abril do ano passado, que vitimou fatalmente o irmão do suspeito na rodovia MS-223.

Após diligências, os policiais encontraram o suspeito em seu local de trabalho, que afirmou diversas vezes que havia deixado o carro por volta de 08 horas da manhã, em um lava-jato na cidade.

No entanto, após depoimento do proprietário do lava-jato, foi levantando que o veículo foi deixado no seu estabelecimento por volta de 10 horas da manhã, onde foi solicitado pelo dono que retirasse o adesivo do para-brisa dianteiro, o que acabou não dando tempo devido à intervenção policial.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim juntamente o veículo que foi apreendido.