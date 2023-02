Semana de alimentação e nutrição voltada para a prevenção do câncer tem início na Capital

Com orientações e ações voltadas para o tema, começou nesta sexta-feira (3) a Semana de Alimentação e Nutrição na Prevenção do Câncer, na Clínica da Família Portal Caiobá. Nos próximos dias, todas as unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande estarão mobilizadas no tema.

A alimentação inadequada é responsável por cerca de 20% dos casos de câncer no país, este dado é muito alarmante, considerando ainda que segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer) 35% das mortes pela doença acontecem por este motivo. Um em cada três casos poderia ser evitado com a adoção de dieta saudável, controle de peso e prática de atividade física

Do dia 06 a 10 de fevereiro as 74 unidades básicas e de saúde da família do Município desenvolverão atividades de educação em saúde com o objetivo de compartilhar informações sobre a contribuição da alimentação saudável e prática de atividade física na prevenção de diversos tipos de câncer.

Os profissionais de saúde da atenção primária dos distritos sanitários e unidades também irão participar de capacitações sobre o tema, com o objetivo dar um melhor atendimento à população.

Incidência de câncer

O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Na região centro-oeste, o câncer de próstata, com risco estimado de 61,60/ 100 mil, representa o tipo da doença que mais incide sobre a população, seguido do de mama feminina (57,28/ 100 mil) e do câncer colorretal (17,08/100 mil) (INCA, 2023).

No ano de 2022, foram diagnosticados 1.839 novos casos de câncer em Campo Grande e registrados 1.075 óbitos provocados pela doença.