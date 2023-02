Começa nesta sexta-feira o Festival Internacional de Pesca em Corumbá

Com apresentação da dupla regional, Kaio e Gabriel, o evento promovido pela Secretária de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, o Fipec (Festival Internacional de Pesca), é aberto oficialmente, às 19h, desta sexta-feira |(3), na ferradura do Porto Geral de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

A abertura terá a apresentação da dupla promessa do sertanejo sul-mato-grossense: Kaio e Gabriel. O espetáculo é um oferecimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, parceiro da Prefeitura de Corumbá e da ACERT na realização do evento.

A entrega dos kits da modalidade infant-juveneil está sendo realizada no mesmo local e segue até às 18 horas.

Em seguida, a festa continua com a apresentação do grupo Samba Pop, que une sambas consagrados com ritmos populares e atuais. O FIPEC 2023 é realizado pela Prefeitura de Corumbá e a pela Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (ACERT), em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

