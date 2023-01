Prefeitura de Dourados abre processo seletivo para profissionais de saúde

A Prefeitura Municipal de Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande, abriu na última quarta-feira (18) o Processo Seletivo Simplificado para selecionar candidatos, mediante contratação temporária, para área da saúde.

As vagas são para contratação de Assistente Social, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Vascular, Médico Endocrinologista, Médico Neuropediatra, Médico Oftalmologista, Psiquiatra Infantil, Psiquiatra Geral e ainda Médicos para atuarem nas Unidades Básicas de Saúde.

As inscrições e entrega de documentos serão nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2023, das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Coronel Ponciano, 900, Parque dos Jequitibás.

Com informações da Prefeitura de Dourados

