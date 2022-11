MS já plantou 99% da lavoura de soja

O plantio da safra de soja 2023/23 em Mato Grosso do Suljá atingiu o total plantado ocupa 99% esperada até a última sexta-feira (18) A expectativa de produção é de 12,3 milhões de toneladas, com um aumento de produção de 41,7%, em cima da safra passada, que registrou quebra devido ao comportamento climático.

A produtividade poderá atingir 53,44 sacas por hectare, um aumento de 38,27% em relação ao ciclo anterior, que sofreu a irregularidade climática. Já a área segue aumentando em cima de área, antes destinadas à pecuária ou antropizadas, somando na atual safra 3,8 milhões de hectares, avanço de 2,5%.

Nos demais estados produtores de soja o plantio já atingiu 76,7% da área total sendo que os trabalhos estão atrasados na comparação com igual período do ano passado (84,2%) e em linha com a média dos últimos cinco anos (77%).

A produção brasileira de soja em 2022/23 deverá totalizar 154,53 milhões de toneladas, com elevação de 21,3% sobre a safra da temporada anterior, que ficou em 127,44 milhões de toneladas. A estimativa foi divulgada pela consultoria e, se confirmada, será a maior temporada da história.

