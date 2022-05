Festival de Pesca movimentou economia com mais de 250 empregos em Corumbá

O município de Corumbá ficou movimentado neste final de semana, com o Festival Internacional de Pesca Esportiva que encerrou as atividades no último domingo (22) com a pesca de prova infantil. O evento gerou mais de 250 empregos em três dias na cidade, impulsionando mais ainda a economia local.

As atividades encerraram batendo recordes de equipes (256) e de tempo de prova (sete horas).

Depois de nove anos, a grande festa garantiu renda extra aos pequenos comerciantes da cidade com a praça de alimentação no circuito montado para o evento no Porto-Geral. O prefeito Marcelo Iunes estima que, além de aquecer a economia da cadeia do turismo, foram gerados mais de 250 empregos em três dias.

O festival, encerrado neste domingo com a prova infantil com a participação de mil crianças, foi organizado pela prefeitura e contou com o apoio financeiro (R$ 225 mil) do Governo do Estado, do comércio local e dos empresários de turismo.

A premiação, que somou R$ 200 mil e incluiu carro, moto, equipamentos náuticos, bicicletas, celulares, tablets, videogame eTVs, distribuída aos participantes por meio de sorteios, foi doada pelos comerciantes.

