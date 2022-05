Aquidauana e Anastácio recebem R$ 15 milhões para pavimentação e restauração de ruas

Na manhã de hoje (23), conforme publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) Aquidauana e Anastácio receberam mais de R$ 15 milhões, de recursos próprios do Governo do Estado, para a pavimentação e restauração de diversas ruas dos municípios.

Para Aquidauana, município que fica a 125 quilômetros de Campo Grande, foram destinados R$ 8.325.884,34 para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Antônio Campelo e o recapeamento em diversas vias: Francisco Pereira Alves, Estevão Alves Corrêa, Duque de Caxias, Pandiá Calógeras, Doutor Sabino do Patrocínio e parte da Antônio Campelo.

Já em Anastácio, município que fica a 123 quilômetros da capital, o investimento é de R$ 6.864.045,90 na pavimentação da rua Acôgo, e na restauração das ruas Augusto Peres Anderson, Benício Mendes, Azis Scaff, São Paulo, Aguaí, Coronel Ponce, 8 de Maio, Dona Joaninha, Geovanni Toscano de Brito, João Tedoreto da Costa e das Avenidas JK, Integração e Antônio Cabral.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Rentao Marcílio, destaca a importância do investimento e a preocupação do Governo do Estado em atender as demandas dos municípios. “Tudo o que foi firmado com os municípios estamos atendendo, seguindo o municipalismo do nosso governador Reinando Azambuja e atendendo as necessidades das prefeituras, o que reflete na qualidade de vida da população. Assim continuaremos trabalhando”, pontua.

O contrato de Aquidauana deve ser totalmente concluído em 180 dias após a ordem de serviços e de Anastácio, em 360 dias a contar da data da ordem de serviços, que deve ser expedida nos próximos dias.

Com informações de Portal MS.

