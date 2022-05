Mourão reforça parceria com a China afim de agregar valor

Planos bilaterais com os chineses estão sendo traçados entre o Governo do Brasil e o Governo da China em relação à exportação de produtos como a soja, minério de ferro e petróleo com objetivo de favorecer a abertura das relações e investimentos em setores como agricultura, saúde e comunicações, além de infraestrutura, comércio, educação e sustentabilidade conforme anuncio do vice-presidente Mourão dado hoje (23).

“Queremos agregar valor nas três commodities que mais exportamos para a China: soja e derivados, minério de ferro e petróleo”, disse. “E queremos abertura para novos produtos. Hoje, discutimos a questão do trigo que será produzido na Bahia, no Ceará e em Roraima”, disse o vice-presidente.

Sobre as estratégias traçadas Mourão citou a parceria com a China sobre a construção da Ponte Brasil x Paraguai do corredor Bioceânico. “O governo que assumir encontrará o caminho traçado, com previsibilidade dos objetivos comuns”,