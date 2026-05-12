Adolescente “inventa” incêndio para pedir ajuda e denunciar avô por importunação sexual em Dourados

Uma adolescente de 15 anos usou uma estratégia para pedir socorro e denunciar o avô, de 78 anos, por importunação sexual na noite desta segunda-feira (11), em Dourados. Segunda a vítima, as investidas já haviam acontecido em outros momentos.

Segundo as informações, a jovem ligou para a Guarda Municipal informando sobre um incêndio em um terreno baldio próximo da residência onde mora. Durante a ligação, ela insistia para que a equipe chegasse rapidamente ao local.

Apesar de existir um pequeno foco de incêndio, a situação teria sido usada pela adolescente apenas como forma de chamar a atenção das autoridades sem levantar suspeitas dentro de casa.

Minutos depois, uma nova denúncia foi feita à Guarda Municipal relatando um caso de abuso no mesmo endereço.

Quando chegaram à residência, os agentes, acompanhados pelo Conselho Tutelar, conversaram com a adolescente, que relatou sofrer comportamentos inadequados por parte do avô, com quem mora.

O idoso negou as acusações inicialmente, mas a vítima apresentou gravações de áudio feitas no celular para comprovar os relatos. Ela também afirmou que as situações já haviam acontecido anteriormente.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.