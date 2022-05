Dólar retoma trajetória de queda nesta quinta-feira

O dólar opera em queda hoje (19), na contramão da véspera, quando moedas consideradas ‘arriscadas’ perderam terreno.

Às 9h27 da manhã, a moeda norte-americana era vendida a R$ 4,95, em queda de 0,59%.

Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,78%, a R$ 4,9806. Com o resultado, passou a acumular alta de 0,77% no mês. No ano, tem queda de 10,66% frente ao real.

O que está mexendo com os mercados?

No exterior, permaneceram as preocupações de que a inflação global e o aperto dos juros nas grandes economias possam provocar uma desaceleração da economia global.

Em ata divulgada nesta quinta, autoridades do Banco Central Europeu expressaram preocupação generalizada com a propagação da inflação e defenderam a continuação da normalização de juros.

O documento apontou que muitos membros do colegiado estão agora apoiando um aumento da taxa de juros em julho, a primeira alta pelo BCE em mais de uma década, e muitos estão pressionando para elevar sua taxa de depósito para território positivo este ano. Ela está atualmente em -0,5%.

