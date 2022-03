‘Prioridades mudam’, diz Camila Cabello sobre fim com Shawn Mendes

Quase quatro meses após o término do relacionamento com Shawn Mendes, 23, Camila Cabello, 25, falou sobre o motivo do fim do namoro. Em entrevista a Zane Lowe, a cantora cubana comentou sobre sua vida.

“Na medida em que envelheço, as prioridades mudam. E sinto que foi desse jeito para nós dois [eu e Shawn]”, explicou na entrevista transmitida pela plataforma Apple Music. Ela deixou claro que não tem mágoas do ex, e que ainda gosta do músico, mas está em outro momento de sua vida.

O casal anunciou o término do namoro em comunicado divulgado em suas redes sociais no dia 17 de novembro. “Começamos a namorar muito jovens, e é como se estivéssemos aprendendo a ser adultos saudáveis”, disse a cantora.

“Olá, pessoal. Decidimos terminar nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de todos desde o início e no futuro. Camila e Shawn”, dizia o comunicado.

Cabello e Mendes assumiram o namoro em setembro de 2019, após várias especulações de que estariam se relacionando. Em 2020, eles decidiram passar juntos a quarentena imposta pelo coronavírus, o que inspirou o cantor a compor novas músicas.