Bandido é morto em troca de tiros após roubar chácara em Jaraguari

O Batalhão de Choque da Polícia Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalharam juntos na tarde de hoje (5), para recuperarem uma caminhonete Chevrolet Hilux e matar um dos autores do roubo de uma fazenda, que manteve uma vítima em cárcere privado, em Jaraguari, distante a cerca de 55 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o suspeito confrontou com tiros os policiais da Choque, que responderam com disparos que levaram o bandido a morrer. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o segundo suspeito de ter participado no crime conseguiu fugir.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta