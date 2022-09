Ex-policial de MS é preso com quase 50 kg de crack no interior de SP

Um ex-policial militar de Mato Grosso do Sul, de 32 anos, e um homem, de 27, foram presos em flagrante na tarde de ontem (29) com quase 50 quilos de crack, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau, no interior paulista. De acordo com informações da Polícia Civil, os entorpecentes, avaliados em R$ 700 mil, saíram de Amambai (MS) e seriam entregues em São Paulo (SP).

Segundo informações do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), o flagrante aconteceu na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no km 617. Informações divulgadas pela TV Fronteira (afiliada da Rede Globo na região de Presidente Prudente) o ex-militar estava conduzindo um veículo, quando resolveu parar em um posto de combustível. Ao estacionar e visualizar uma viatura policial, demonstrou nervosismo. O comportamento do condutor, fez com que os policiais se aproximasse do veículo e interrogar o condutor

O ex-policial e o passageiro apresentaram respostas desconexas sobre a viagem, o que levantou mais suspeitas dos policiais. Em vistoria ao veículo, os militares da Baep encontraram 45 tabletes, pesados foram totalizados 46,5 quilos de crack.

Ainda de acordo com os policiais do Batalhão de Ações Especiais, o condutor confessou que era ex-policial militar em Mato Grosso do Sul e que exerceu a função na corporação por sete anos e pediu baixa no cargo de soldado em 2021.

Os ex-policial e o passageiro de 27 anos, foram encaminhados para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP).

