Plantão de vacinação contra a gripe acontece neste sábado em shopping da Capital

Moradores de Campo Grande terão a oportunidade de se vacinar contra a gripe neste sábado (5) durante o plantão de vacinação em um shopping, localizado no Centro da Capital. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população.

O atendimento será feito das 9h às 16h, no primeiro piso do shopping, em frente à loja CVC, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1.380.

Além da vacina contra a gripe (influenza), que está disponível para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, os profissionais de saúde também aplicarão outros imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto. A Sesau reforça que a vacinação é fundamental para a prevenção de complicações causadas pelo vírus influenza, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso da população às vacinas em um local de grande circulação, incentivando a proteção coletiva por meio da imunização.

