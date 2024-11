Mulher tem 20% do corpo queimado por labaredas em bar de Campo Grande

Na tarde de ontem (03), uma mulher, de 33 anos, teve 20% do corpo queimado, depois de ser atingida por labaredas em um bar, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, no Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no momento do acidente a vítima estava sentada de costas para o balcão onde as refeições do bar são servidas, e teve partes do corpo queimados, incluindo o pescoço e mãos pelas chamas das labaredas.

Na tentativa de se livrar do fogo, ela rolou no chão.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e a mulher encaminhada para a Santa Casa.

Ainda conforme descrito na ocorrência, a vítima relatou que pediu as imagens da câmera de segurança do estabelecimento para entender o que ocorreu, mas o dono do bar não concedeu as gravações para ela.

A mulher desconfia que o acidente aconteceu no momento em que algum funcionário foi reabastecer o álcool do recipiente que mantém a comida aquecida.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como lesão corporal culposa.

