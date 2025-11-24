Para ajudar no combate às endemias, Governo de MS entrega veículos para 14 municípios

Para fortalecer as ações de vigilância em saúde nos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado entregou – nesta segunda-feira (24) – veículos que vão contribuir no reforço das atividades de combate às endemias em 14 municípios.

O Estado é muito grato a todas as ações que têm transformado aos poucos essa realidade junto com os municípios. E não é tarefa fácil. É um esforço conjunto. Esta caminhonete é para já trabalhar, apoiar as ações de combate com foco na vigilância, que é onde começa o sucesso do sistema de saúde. O trabalho começa na prevenção e é isso que a gente está buscando fortalecer”, disse o governador Eduardo Riedel.

Os novos veículos, adquiridos pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), permitirão maior agilidade no deslocamento das equipes, ampliando a capacidade de resposta nas ações de controle e prevenção de doenças como dengue, chikungunya e zika.

A iniciativa integra a estratégia estadual “Vigilância em Saúde – Vetores SES”, que tem como foco o fortalecimento das equipes municipais que atuam diretamente no controle de vetores e na promoção da saúde ambiental. Com os novos veículos, os municípios ganham mais autonomia, mobilidade e capacidade operacional, assegurando uma resposta mais rápida e eficiente às demandas locais.

“Nós estamos cumprindo o compromisso de entregar uma caminhonete para todos os municípios, para a vigilância. É bom lembrar que as chuvas já chegaram, o calor está aí, realmente esses veículos vêm em boa hora, para os municípios intensificarem suas atividades no combate e controle do mosquito Aedes aegypti”, disse o secretário da SES, Maurício Simões.

Mato Grosso do Sul passa a contabilizar 51 veículos entregues exclusivamente para fortalecer a vigilância em saúde, com investimento global superior a R$ 11,2 milhões. O secretário Walter Carneiro Júnior (Casa Civil) participou da solenidade, juntamente com deputados estaduais e representantes da bancada federal.

Além das caminhonetes entregues, a SES amplia a estrutura de apoio aos municípios e às unidades de saúde de MS. Somente neste ano, as entregas já realizadas representam um investimento de R$ 23,1 milhões em veículos voltados ao fortalecimento da Vigilância em Saúde, transporte assistencial e suporte às equipes municipais.

Com Gov MS

