Câmera registrou acidente entre moto e ônibus que matou jovem de 18 anos na Capital

O acidente que matou o jovem Eduardo Vitor, de 18 anos, na noite dessa quinta-feira (3), no bairro Universitário, em Campo Grande, foi gravado por câmeras de segurança de casas da região.

A motocicleta conduzida pela vítima, uma Honda Start, havia sido dada de presente pela mãe do rapaz há quatro meses. Na noite dessa quinta-feira, Eduardo seguia para a casa de um amigo, quando colidiu contra o transporte público no cruzamento das ruas João Maiolino e Agostinho Bacha.

Antes da colisão, o motociclista derrapa na pista, cai, mas acaba atingido pelo ônibus, que para em seguida. Testemunhas contaram que a sinalização no cruzamento está com problemas e não há placas horizontais indicando de quem é a preferência.

A família do rapaz estava sentada em frente de casa, quando o acidente aconteceu, e até chegaram a escutar o barulho da batida, mas não imaginavam que pudesse se tratar de Eduardo. Minutos depois, receberam a informação de que ele era a vítima.

A mãe de Eduardo esteve no local e entrou em desespero. Um familiar relatou que a empresa responsável pelo coletivo está ajudando nos custos funerários. O velório está previsto para iniciar na tarde desta sexta-feira (4).

