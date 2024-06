Mina de ‘Roque Santeiro’: morre atriz Ilva Niño, aos 89 anos

A atriz Ilva Niño, a empregada Mina da novela “Roque Santeiro”, morreu no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12), aos 89 anos. Ilva estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, desde o dia 13 de maio, quando passou por uma cirurgia cardíaca. A previsão é que o corpo seja cremado nesta quinta-feira (13).

Ilva foi casada com Luiz Mendonça e teve um filho, Luiz Carlos Niño, ambos já falecidos.

A atriz teve uma vasta carreira na televisão, são mais de 30 novelas e várias participações em séries. Ela nasceu na cidade de Floresta, em Pernambuco, e faria 90 anos no dia 15 de novembro deste ano. Começou nas artes cênicas quando cursava a Escola Normal e participou de um curso de teatro grego ministrado por Ariano Suassuna. Ela acabou atuando na montagem amadora que o autor fez para “Antígona”, de Sófocles.

A partir daí ela se apaixonou pelo teatro e começou a carreira no Movimento de Cultura Popular durante o governo de Miguel Arraes, no início da década de 1960.

Com o golpe de 1964, ela foi morar com o marido no Rio de Janeiro Os dois já conheciam a cidade, pois haviam se apresentado em um festival de teatro na então capital do país com “O Auto da Compadecida”, em 1957, peça que deu o prêmio de melhor autor a Ariano Suassuna.

Ilva também atuou nas peças “O Berço do Herói” e em “O Pagador de Promessas”, de Dias Gomes. Com a contratação do escritor pela Globo, a atriz seguiu com ele e fez vários trabalhos: “Verão Vermelho”, de 1969; “Bandeira 2”, de 1971, entre eles.

A atriz também participou de “A Patota”, de 1972; “Gabriela”, de 1975; “Sem Lenço, sem Documento”, de 1977. Ilva interpretou a mãe das personagens de Betty Faria e Elizangela em “Pecado Capital”, de 1975. Ela também atuou em “Feijão Maravilha”, de 1979.

Com informações do g1