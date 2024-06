Casais contam como a arte e amor caminham juntos em harmonia

Seja com 41 anos de casados, ou vivendo uma nova paixão o segredo é a parceria

Alguns com mais de 40 anos de relacionamentos, outros ainda no começo de algo, porém, todos unidos pelo amor a arte. Neste Dia dos Namorados, o jornal O Estado conversou com alguns casais para mostrar como as diversas linguagens artísticas podem ser conectadas quando há um toque de paixão nelas.

Maria Cláudia e Marcos Mendes

Com 41 anos juntos no amor e 39 de profissão, o duo Maria Claudia e Marcos Mendes se consolidaram no cenário musical de Mato Grosso do Sul, com um repertório rico de influências da Música Popular Brasileira, e outra expressões regionais, que uniu a voz cativante e expressiva de Maria Claudia com o trabalho no violão de Marcos. Mas, foi em uma simples aula de violão que a artista conheceu sua ‘cara-metade’.

“Nós nos conhecemos aqui em Campo Grande, o Marcos já era músico e eu estava acabando de chegar de Ribeirão Preto, e um amigo em comum, que também era músico, nos apresentou. Ele passou a ser meu professor de violão e engatamos um namoro, logo no comecinho de 1983, e lá se vão 41 anos”, contou Maria em entrevista ao jornal O Estado.

Mas, com tanto tempo de relacionamento, tudo sempre são flores? Ainda mais quando se mistura com o trabalho? Não, segundo a cantora, mas é possível contornar diversas situações com o diálogo, e acima de tudo, com o companheirismo.

“A melhor solução é sempre dizer o que você pensa sobre a situação, o que esta acontecendo, e a pessoa também dizer. Ao longo dos 41 anos, acho que chegamos nessa meta. Hoje o nosso trabalho está mais moldado”, disse em entrevista.

“Acredito que qualquer relacionamento não é fácil. Eu acho que é preciso muito respeito, amor, companheirismo, muita parceria e comunicação também. Nos momentos em que há discordância, não significa a morte, vai haver discordância e isso é o mais legal, conseguir discordar e conversar sobre isso, e chegar em um ponto em comum. Eu acho que o casal que trabalha junto só tem a crescer com isso”, finalizou.

Novo projeto

O duo agora embarca no projeto ‘Dois Lados’, com Carlos Colman e Ana Duarte.Com um repertório eclético que abrange diversos estilos, desde polca até pop rock, o show promove um encontro entre passado e presente, masculino e feminino, tradição e contemporaneidade e une dois casais do nosso cenário musical: Maria Claudia e Marcos Mendes, Carlos Colman e Ana Paula. Juntos, eles conduzem o público por uma jornada sonora que transcende fronteiras e gerações. Show: Local: Casa de Ensaio Dia: 15 de junho de 2024 Horário: 20h, com entrada gratuita.

Léo de Castro e Nathália Navarro

‘Recém-nascidos’ no amor, o ator, cantor, compositor e arte educador Leonardo de Castro e a bailarina e atriz Nathália Navarro se conheceram em sala de aula, durante uma apresentação de Nathália.

“Nos conhecemos em agosto de 2023. A Natália foi minha estagiária, eu sou professor de artes da Rede Municipal de Ensino também, e ela esta cursando dança na UEMS [Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul]. A gente se apaixonou quando ela estava fazendo uma prática na sala de aula. Quando eu olhei para ela e ela olhou para mim, a coisa aconteceu’, relembrou em entrevista ao jornal O Estado.

Mesmo recente, o casal já fez dois trabalhos juntos, misturando suas linguagens artísticas. “Desde que a gente se conheceu, brincamos de fazer algo juntos, e a ideia amadureceu quando a Nathália mostrou alguns dos poemas dela, e fiquei bem animado de fazer algo com eles, música ou vídeos. Ela topou e nosso primeiro trabalho junto foi um vídeo poema dela, em que filmei e dirigi, e ela performou. Foi uma coisa bem informal, mas bem gostosa de fazer, e ficou com um resultado bacana”, disse Castro.

“Sempre temos ideias do que fazer juntos, o Léo tem muitas músicas prontas e eu tenho muitas poesias guardadas. Uma hora tudo isso virá a tona. Foi um ponto de partida para o que podemos fazer juntos”, contou Nathália.

Já a segunda produção da dupla foi uma apresentação para o Sarau do Grupo Casa, do qual Castro participa. Unidos, ele cantou e tocou enquanto Nathália performava coreografia própria.

União

Para Léo, o pessoal e o profissional são muito interligados. “É muito comum eu dar pitaco nos trabalhos da Nathália, e ela dá pitaco nos meus. Eu acho que parte do nosso amor também tá ligado à nossa arte. Eu já falei algumas vezes para ela e ela também para mim o quanto a gente ama a arte um do outro”.

“Eu acho que é possível, sim, compartilhar a arte. Acho que é possível viver dela. Esse é só o começo de uma história bem bacana entre dois artistas que estão apaixonados e que têm muita sede de viver tanto o amor quanto a arte”, complementou Léo.

Cleyto Vieira e Karla Coronel

Em um encontro que poderia parecer predestinado, o casal Cleyto Vieira e Karla Coronel se conheceram na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) durante a pandemia. Cleyto é um guitarrista sul-mato-grossense com mais de 15 anos de experiência, reconhecido na cena musical regional e nacional. Estudante de licenciatura em Música na UFMS, ele se destaca pela sua presença inspiradora e participação no Festival de Inverno de Bonito.

Karla é cantora e traz consigo uma paixão pela música desde muito jovem. Também estudante de licenciatura em Música na UFMS, ela se destaca por sua versatilidade e talento, realizando shows autorais em diversos locais. Com várias músicas e clipes no YouTube, acumulando mais de 225 mil visualizações, ela se tornou uma atração recorrente em uma das rádios locais de MS. Karla já se apresentou em eventos como o MS Ao Vivo, Feira do Balaio, Orquestra Sinfônica de Campo Grande, entre outros.

Com repertórios que vão do pop ao samba, o casal tem uma história de conexão que vai muito além dos palcos, digna de composição musical. “Nosso curso começou na pandemia, então nos conhecemos online”, relembra Karla. “Mas foi aos bares que a nossa conexão realmente aconteceu. Parecia um reencontro, como se estivéssemos predestinados a nos encontrar”, explicou Karla.

Com agendas movimentadas, Cleyto acompanha várias duplas sertanejas e transita também pelo rock, enquanto Karla é mais versátil em seu repertório e se apresenta em seus shows autorais, festivais e nas noites de bares. Quando possível, o casal se unem artisticamente, com Cleyto sendo o guitarrista nos shows maiores de Maria, criando uma sinergia única no palco.

A artista destaca sua apresentação no MS Ao Vivo onde o namorado tocou ao lado dela a música All Star Azul do cantor Nando Reis, que dedicou a sua ex-companheira Cássia Eller. O carinho do casal ficou evidente. “Nos meus maiores shows ao vivo, eu abri para o Natiruts. Ele já era meu guitarrista na época, e foi uma conexão linda quando cantamos ‘All Star’ do Nando Reis juntos. Todo mundo percebeu que estávamos juntos, não dava para esconder. Estávamos nos aproximando, mas nada oficial para que todos soubessem. No entanto, naquele dia, todo mundo percebeu e comentou: ‘Vocês estão juntos, não é?'”

“A gente sempre faz trabalho juntos quando é possível”, relatou Karla “É incrível como conseguimos mesclar nossos estilos musicais. Cleyto me introduziu à MPB e à Bossa Nova, enquanto eu trouxe para ela uma perspectiva mais reflexiva do rock.”

Essa parceria musical se estende para além dos palcos. Karla destaca a importância do diálogo constante para conciliar o aspecto profissional e pessoal da relação. “Tudo é baseado no diálogo. É fundamental para trabalharmos juntos, pois, sendo da mesma área, precisamos entender e apoiar um ao outro”, comentou a cantora.

Apesar das diferenças de projetos e estilos, ambos enfatizam a importância de não deixar que o trabalho de um sobreponha o do outro. “Sempre tentamos nos elevar mutuamente”, ressalta Karla.

Quanto ao futuro, eles estão cheios de ideias e projetos em mente. “Estamos constantemente criando e pensando em colaborações futuras”, compartilhou a artista. “Compor juntos e fazer mais arte é definitivamente parte dos nossos planos”, finalizou a cantora.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

