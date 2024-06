João Carreiro vive!

Tributo a cantor sertanejo será realizado hoje, durante o Brasileirão de Laço Comprido de 2024

Aguardado por muitos fãs e admiradores, será realizado nesta quarta-feira (12) a ‘Comitiva JC’, evento em homenagem ao cantor, compositor e violeiro João Carreiro, falecido no início do ano, após complicações em uma cirurgia cardíaca. A homenagem será no Circuito do Laço Comprido (CLC), e promete reunir nomes da música sertaneja para celebrar a vida e carreira do artista, durante o Brasileirão de Laço Comprido de 2024, a partir das 17h.

A homenagem também trará a inauguração da estátua do sertanejo, a partir das 18h30. Com mais de sete metros, a obra foi criada pelo artista Juvenal Irene, responsável pelo ‘Monumento do Peão’, em Barretos, São Paulo. O monumento rico em detalhes foi confeccionado no ateliê do artista no Rio de Janeiro, em sólido de polímeros, carga mineral e fibra de vidro, com aparência de bronze azinhavrado a fogo por corrosão controlada.

O momento promete ser de muita emoção, segundo a diretoria do CLC, já que o artista era considerado ‘da casa’. Também deverá ser realizada a gravação de músicas inéditas, de autoria do próprio João Carreiro, interpretadas por: Brenno Reis & Marco Viola, Pedro Paulo & Alex, Fiduma & Jeca, João Nelore & Texano, Bruno & Brutal, João Lucas & Walter Filho, Luis Goiano & Girsel da Viola, João Haroldo & Betinho, Fred & Fabricio, Us Agroboys e Davilson Ventura.

Já no Palco B, irão se apresentar artistas escolhidos pela comissão da UP Artistas [empresa que agenciava o cantor] e CLC: Wellinton Junior, Enivan Silva, Bruno & John, Crys Violeiro e João Luccas & Jefferson Viola.

“Acredito q vai ser emocionante. João merece todas homenagens do mundo! Peço a Deus q neste dia deixe ele sentir o quanto é amado por todos nós, familiares, amigos e fãs”, disse Francine Caroline, viúva do cantor, ao jornal O Estado.

Resgate

Durante a Comitiva JC, um dos momentos marcantes será durante a gravação do DVD, quando Davilson Ventura, o primeiro ‘Capataz’, irá cantar junto com a voz de João Carreiro, que com o auxilio da tecnologia foi recuperada de uma gravação por celular, resgatanto a dupla do início da carreira.

Na época da morte do cantor, Capataz lamentou a morte do ex-parceiro de palco em suas redes sociais. “Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos, (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado…ninguém além de nós, saberemos o que vivemos…Deus sabe o meu coração…vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos”.

Após a gravação, haverá um show que reproduzirá a última apresentação de João Carreiro, com a banda original. As duplas João Lucas & Walter Filho, Bruno & Brutal e Brenno Reis & Marco Viola cantarão as músicas de João e a produção avisa ao público para preparar a emoção, pois até o palco será igual ao do último show de João Carreiro

A estátua de João Carreiro fará parte da gravação do DVD, e depois será instalada numa praça criada pela arquiteta e urbanista Marcia Corrêa Ribeiro, que é especialista em projetos equestres e rurais. O objetivo do CLC é fazer da estátua um ponto turístico em Campo Grande, onde as pessoas que gostam do João Carreiro poderão visitar, tirar fotos e lembrar com carinho deste grande artista, gratuitamente.

Carreira

João Sérgio Batista Corrêa Filho, que adotou o nome artístico de João Carreiro, em homenagem ao grande ídolo Tião Carreiro, mostrou seu potencial na música sertaneja desde muito cedo, influenciado pela música sertaneja raiz. Ainda aos 15 anos já tirava os primeiros sons da viola, em sua cidade natal, Cuiabá, Mato Grosso.

Em 2000 e 2001 formou dupla com outros cantores, mas foi com Hilton Cesar Serafim da Silva, que a carreira deslanchou, com a dupla João Carreiro & Capataz, em 2006. Já em 2009, a dupla lança o álbum “Os Brutos do Sertanejo”, que trouxe hits como “Xique Bacanizado” e “Bruto, Rústico e Sistemático”, que ainda emplacou a trilha sonora da novela “Paraíso”, da TV Globo. Segundo o Spotify, a dupla sertaneja tem mais de 900 mil ouvintes mensais. Desde 2014, João Carreiro começou a se apresentar sozinho devido a problemas de saúde; o cantor morava em Sidrolândia com a família desde então.

O último show dele foi na cidade de Pedra Preta (a 240 km de Cuiabá), na virada do ano. Além da esposa, João Carreiro deixa uma filha.

Serviço

Haverá venda de bebidas e praça de alimentação e a entrada para a pista é gratuita. Quem quiser poderá adquirir entrada para o camarote, que não é open bar, com valor a partir de R$ 100. Crianças e menores de idade poderão participar acompanhados dos pais ou responsáveis com a documentação que comprove. Mais informações podem ser conferidas nas redes sociais do CLC.

Por Carolina Rampi

