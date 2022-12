Matheus e Kauan se apresenta neste sábado no Festival Dut’s Fan Fest

A famosa dupla sertaneja Matheus e Kauan se apresenta neste sábado (10), a partir de 21h, no Shopping Bosque dos Ipês, por meio do Festival Duts Fan Fest. Os ingressos estão à venda por valores que variam de R$ 50 a R$ 250, na opção mais cara com direito a um open food de churrasco para os setores Camarote Hexa e Lounges Canarinho.

Antes do show principal, o evento terá outras atrações como DJ Magão, Samba 404! e Natan Keller. Os ingressos estão disponíveis nos pontos de vendas: barbearias A Banca, Gugu Lanches, Shopping Bosque dos Ipes e BaladaApp. Já para compra e reservas de Lounges: (67) 98197-2700, ou no site https://baladapp.com.br/duts-fan-fest-2022.

Camarote Hexa

Abadás exclusivos (Os abadás serão disponibilizados a critério do cliente somente em jogos da seleção brasileira.)

– Haverá open food de churrasco para os setores Camarote Hexa e Lounges Canarinho.

– Open Food será servido desde a abertura dos portões até 1 (uma) hora após o encerramento dos jogos.

Lounge Canarinho

No espaço privativo para 10 pessoas, a opção acompanha 01 combo de Whisky. VENDAS DE LOUNGES EXCLUSIVAMENTE PELA DUT´S NO TELEFONE: CLIQUE AQUI

Observações

– Uso obrigatório do abadá no Camarote Hexa

– Em partidas da Seleção Brasileira, somente será permitida a entrada de camisetas do Brasil ou nas cores azul, verde e amarela

Classificação: Menores de 16 anos acompanhado dos pais ou responsáveis (Acima de 16 anos não precisa estar acompanhado)

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, Parque dos Novos Estados,