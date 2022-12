Vestibular UEMS: Edital com locais de provas é divulgado

A UEMS (Universidade Estadul de Mato Grosso do Sul) divulgou ontem (8) o edital com os horários e locais das provas do Processo Seletivo Vestibular UEMS 2023 (PSV-UEMS 2023).

A prova objetiva e a prova de redação estão confirmadas para o próximo sábado (17), das 14h às 19h. Os portões serão fechados às 14h.

É recomendado que os candidatos compareçam ao local com antecedência mínima de 30 minutos, portando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto.

O edital também traz informações para candidatos sabatistas (que são aqueles que, por convicção religiosa, guardam esse dia da semana, o sábado, ao descanso e/ou à oração).

Todas as informações sobre a prova estão no Edital.

