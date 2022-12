Com show de Patati e Patatá, programação natalina começa nesta segunda na Capital

A programação natalina da Capital começa na próxima segunda-feira (12) e vai até o dia 15 de janeiro. Com o tema “É Natal em toda Campo Grande”, a celebração contará com eventos em sete bairros diferentes e o retorno da Cidade de Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

A abertura das celebrações começa com o Natal na Ary Coelho, segunda-feira (12) às 19h, marcando o lançamento de decorações interativas na praça, com cerca de 80 personagens na Parada Natalina, realizando cortejo musical pela Rua 14 de Julho, às 21h. A atração principal, que irá se apresentar na 14 entre a 15 de novembro e a Afonso Pena, será a dupla de palhaços Patati e Patatá. Posteriormente, a Parada Natalina será realizada diariamente até o dia 25.

Na quarta-feira (14), começará o Natal nos Bairros, onde as festas contarão com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, brinquedos infláveis trazidos pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), realização de pinturas faciais nas crianças, contação de histórias com Emília Musical e a presença do bom velhinho em pessoa, o Papai Noel, que chegará com o ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens. A primeira edição será realizada no Residencial Homex, no Jardim Centro-Oeste, a partir das 18h. O endereço é na Rua José Pedrossian, esquina com a Rua Palestra Itália.

Já no dia seguinte, 15 de dezembro, às 18h, será inaugurada a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. O espetáculo contará com cortejo musical, Parada Natalina, roda gigante, trenzinho e um grande show com a atração nacional “Show da Luna!”, baseada em uma série de animação brasileira que é sucesso entre os mais novos. A Cidade do Natal funcionará até o dia 15 de janeiro, sempre das 17h até as 22h30.

Confira a seguir a programação completa, incluindo todos os eventos nos bairros da Capital:

NATAL NA ARY COELHO

Data: 12/12

Local: Praça Ary Coelho, na Avenida Afonso Pena esquina com a Rua 14 de Julho

Horário: 19h

** O Show do Patati Patatá está previsto para começar às 19h

NATAL NO BAIRROS – RESIDENCIAL HOMEX, NO JARDIM CENTRO-OESTE

Data: 14/12

Local: Rua José Pedrossian, esquina com a Rua Palestra Itália

Horário: 18h

Região: Anhanduizinho

REINAGURAÇÃO DA CIDADE DO NATAL

Data: 15/12

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Horário: 18h

** O Show da Luna está previsto para começar às 19h

NATAL NO BAIRROS – BAIRRO CAIOBÁ

Data: 16/12

Local: Rua Francisco Antônio de Souza, esquina com a Rua Cachoeira do Campo

Horário: 18h

Região: Lagoa

NATAL NO BAIRROS – MORENINHA II

Data: 17/12

Local: Rua Barreiras, em frente ao terminal de ônibus

Horário: 18h

Região: Bandeira

NATAL NO BAIRROS – JARDIM NOROESTE

Data: 19/12

Local: Praça da Juventude, localizada na Rua Indianápolis, esquina com a Rua Nazaré

Horário: 18h

Região: Prosa

NATAL NO BAIRROS – SANTA LUZIA

Data: 20/12

Local: Poliesportivo da Vila Nasser, localizado na Rua São Manoel, n.º 8

Horário: 18h

Região: Segredo

NATAL NO BAIRROS – BAIRRO AERO RANCHO

Data: 21/12

Local: Associação de Moradores do Hortência, na Rua Gerbera

Horário: 18h

Região: Anhanduizinho

NATAL NO BAIRROS – BAIRRO TARSILA DO AMARAL

Data: 23/12

Local: Centro Poliesportivo, localizado na Rua Santo Augusto, s/n – Jardim Vida Nova

Horário: 18h

Região: Segredo

