Governo do Estado irá custear 10 novos leitos de UTI-COVID em Dourados

Com o recente aumento de casos de COVID-19 em todo Mato Grosso do Sul, o governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), anunciou o custeio integral de mais 10 leitos de UTI-COVID no Hospital da Vida, em Dourados. A determinação prevê o custeio por 60 dias, com possibilidade de prorrogação, dependendo da situação epidemiológica no município.

A medida foi anunciada pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, e atende a solicitação do prefeito Alan Guedes (PP) e do secretário municipal de Saúde Waldno Pereira de Lucena.

“Verifica neste momento um aumento nas taxas de infecções pelo Covid-19, bem como por diversos tipos de influenza, em todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, intensificando deste modo a necessidade de abertura de novos leitos para fazer frente às taxas de hospitalizações ora verificadas”, destaca o ofício enviado a SES.

Para o secretário Geraldo Resende, é imprescindível que o processo de implantação dos novos leitos seja realizado o quanto antes, visto que a COVID-19 possui um alto grau de contágio, e de forma bastante rápida.

“Seguindo determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), de que não faltem leitos, tanto clínicos quanto de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) a nenhum sul-mato-grossense, o Estado vai assumir integralmente o custeio desses leitos, no valor de R$ 2.800,00 leito/dia”, explicou.

De acordo com a administração municipal de Dourados, os hospitais existentes no município foram oficiados para se manifestarem sobre a possibilidade de disponibilização de serviços priorizando o enfrentamento à SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), contudo, somente o Hospital Evangélico se manifestou favorável. Posteriormente, a fundação responsável pelo o Hospital da Vida também concordou em abrir novas UTIs para atender pacientes com Covid.

Outros leitos

Além dos novos leitos que serão criados no Hospital da Vida, a administração estadual está bancando o custeio de 15 novos leitos para pacientes de COVID no Hospital Evangélico, em Dourados, 10 de UTI e cinco leitos clínicos.

Em 19 de janeiro, a SES ativou 20 leitos de UTI-COVID, 10 no município de Amambai e 10 em Ponta Porã, mantidos com recursos próprios do Estado.

No dia 26 de janeiro outros 10 leitos de UTI-COVID foram abertos em Três Lagoas, também foi assinado convênio para a instalação de seis leitos de UTI Neonatal.

Desde o início de 2022, a SES abriu 10 novos leitos no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, totalizando 28 leitos de UTI-COVID e 39 UTI’s para outras doenças.

Também são mantidos leitos de UTI nos municípios de Aparecida do Taboado, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Nova Andradina e Paranaíba.

(Com assessoria)