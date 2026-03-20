Lenda dos filmes de ação e das artes marciais, morre Chuck Norris aos 86 anos

A lenda os filmes de ação e das artes, Chuck Norris, morreu aos 86 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (20), pela família nas redes sociais do ator. A causa da morte não foi informada pela família, que afirmou preferir manter as circunstâncias em privado.

“Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família”, diz a nota.

Chuck Norris foi um dos rostos mais conhecidos do cinema de ação, com destaque para filmes como “O Voo do Dragão” (1972), ao lado de Bruce Lee, e “Braddock: O Super Comando” (1984). Ao longo das décadas, sua imagem ultrapassou as telas e virou referência na cultura pop, especialmente com os memes que ironizam sua suposta invencibilidade.