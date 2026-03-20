Vale da Celulose reforça protagonismo no setor florestal e abre espaço para a diversificação com citrus e amendoim

O avanço das florestas plantadas e da indústria de celulose consolida Ribas do Rio Pardo como um dos principais pólos de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. No entanto, o município inserido no chamado Vale da Celulose também entrou na era da diversificação e, com tecnologias, adequadas está se tornando também um polo de novas culturas, que incluem a citricultura e o amendoim.

Ribas representa um novo momento do Estado, com mais de 460 mil hectares de florestas plantadas no município, liderando a expansão da silvicultura no Brasil e fortalecendo sua posição como referência em produção sustentável.

Esta mudança no perfil sem perder o protagonismo da celulose foi destacada durante a palestra do secretário estadual Jaime Verruck, na abertura da ExpoRibas 2026 quarta-feira (18). Segundo o titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por uma transformação produtiva significativa, com a conversão de áreas de pastagens de baixa produtividade em lavouras, florestas plantadas e cana-de-açúcar. O modelo alia crescimento econômico à preservação ambiental, mantendo cerca de 38% do território com vegetação nativa.

A expansão do setor florestal é um dos principais vetores desse desenvolvimento. A área de florestas plantadas saiu de 341 mil hectares em 2010 para aproximadamente 1,9 milhão de hectares na safra 2024/2025 – um crescimento de 565%. Atualmente, o Estado possui a segunda maior área de eucalipto do país e concentra cerca de 80% da expansão nacional registrada em 2024.

“Esse ambiente favorável é resultado de políticas públicas voltadas à atração de investimentos, desburocratização e segurança jurídica, além de iniciativas que fortalecem a sustentabilidade e a inovação no campo. Isso é fruto de um trabalho que começou há mais de 10 anos com o programa Profloresta”, recordou.

Mato Grosso do Sul também se destaca na adoção de sistemas produtivos integrados, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

A indústria de celulose acompanha esse ritmo de crescimento e impulsiona a economia regional. Ribas do Rio Pardo abriga a maior fábrica de celulose em linha única do mundo, reforçando o papel estratégico do município dentro do corredor produtivo que inclui cidades como Três Lagoas, Água Clara, Brasilândia e Inocência.

Atualmente, mais de 18 municípios possuem operações florestais no Estado. A cadeia produtiva gera mais de 20 mil empregos diretos e 12 mil indiretos, além de representar cerca de 17,8% do PIB industrial sul-mato-grossense. Outro destaque é a autossuficiência energética do setor, com a produção de mais de 780 megawatts de energia limpa.

Verruck mostrou em sua apresentação que para garantir a gestão eficiente da atividade, o Governo do Estado investiu em ferramentas como o sistema MS Agrodata, que moderniza o cadastro, o monitoramento e a regulação da produção florestal, além de fortalecer a política de reposição de recursos naturais. As ações também estão alinhadas a estratégias de longo prazo, como o Plano Estadual de Desenvolvimento do Setor Florestal (Profloresta), que busca ampliar a base produtiva, diversificar a economia e consolidar a competitividade industrial. “O Mato Grosso do Sul construiu um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento do setor florestal, com segurança jurídica, políticas públicas consistentes e compromisso com a sustentabilidade. Ribas do Rio Pardo é hoje um símbolo desse novo ciclo de crescimento, baseado em inovação, geração de emprego e respeito ao meio ambiente”, destacou o secretário Jaime Verruck. O Estado também avança em sua agenda ambiental, com a meta de se tornar carbono neutro até 2030, alinhando suas políticas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco na preservação da biodiversidade, transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas. Apesar dos avanços, desafios como logística, qualificação profissional, inovação tecnológica e gestão de recursos hídricos seguem no radar do Governo do Estado. “Por isso o governo mantém o diálogo permanente com o setor produtivo. “Com esse conjunto de iniciativas, Mato Grosso do Sul reafirma seu protagonismo no cenário nacional e se consolida como referência em desenvolvimento sustentável, competitividade e inovação no setor florestal”, salientou. ExpoRibas A ExpoRibas 2026, que celebra os 82 anos de emancipação política de Ribas do Rio Pardo, começou oficialmente terça-feira (17) com uma programação técnica voltada ao desenvolvimento econômico, à inovação e ao fortalecimento do agronegócio regional. Especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo estão reunidos para discutir oportunidades e desafios que impulsionam o crescimento da região.

A abertura oficial da feira contou com a presença do secretário da Semadesc, Jaime Verruck; do prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Moreira, o secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável, Rogério Beretta; e do diretor da Iagro, Daniel Ingold, autoridades políticas, lideranças rurais e empresariais e produtores.

O secretário Jaime Verruck foi responsável pela palestra magna, na qual apresentou uma análise estratégica sobre o cenário de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e as oportunidades que se abrem com o avanço da industrialização e do agronegócio no Estado.

Durante o evento, também foi lançado o Plano de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo e realizada a posse da nova diretoria do Sindicarv — Sindicato das Indústrias Produtoras de Carvão Vegetal de Mato Grosso do Sul.

A Semadesc participa até o dia 21 da feira agroindustrial com um estande institucional, apresentando suas ações, programas e projetos, além da atuação de suas vinculadas, como a Iagro, o Imasul e a Agraer.

Com Gov MS