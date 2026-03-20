Por crimes de roubo e furto, Polícia Civil prende homem na Vila Sobrinho

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), cumpriu, nessa quinta-feira (19), um mandado de prisão no Bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande.

A ação ocorreu durante diligências voltadas à apuração de crimes de roubo e furto. A equipe localizou um homem com mandado de prisão vigente, expedido pela 4ª Vara de Família de Campo Grande.

Após a captura, ele foi conduzido à unidade policial, onde foi dado cumprimento à ordem judicial. Em seguida, foram adotadas as providências legais, incluindo a comunicação ao Poder Judiciário e o encaminhamento ao sistema prisional.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram