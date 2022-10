Iza anuncia fim de casamento com produtor musical Sérgio Ramos

A cantora Iza, 32, não está mais casada com o produtor musical Sérgio Santos. O anúncio foi feito por ela em suas redes sociais. Ambos estavam casados desde dezembro de 2018.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente. Agora, me sinto pronta para dividir com vocês que eu e o Sérgio não somos mais um casal”, começou a artista.

Sem revelar o motivo do término, Iza disse apenas que os dois continuarão a se respeitar. “Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos”, emendou a artista, que também pediu espaço para entender essa nova fase.

Foi no dia 16 de dezembro de 2018 que Iza e Santos subiram ao altar. Ela usou dois vestidos: um para fazer bonito na igreja e outro mais confortável para curtir a festa.

Com o pai, Iza entrou na cerimônia com um modelo longo, com forro rosado e detalhes em bordado da Giulier, de Giulia Borges. A estilista já havia feito outras peças para a cantora, algumas delas apareceram no videoclipe da música “Dona de Mim”.

Na ocasião, a cantora não parou de dançar com o marido na festa que rolou no restaurante Xian (zona sul do Rio), lugar com vista para o Cristo Redentor e para o Pão de Açúcar. A cantora Glória Groove se apresentou no evento, e Maria Gadú foi uma das madrinhas do casal.

Com informações de Folhapress