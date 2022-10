Prefeitura coloca semáforos em rotatória da Rui Barbosa, Rachid Neder e 14 de Julho

Desde o último sábado (8), está em funcionamento o conjunto semafórico instalado na rotatória que é um ponto de confluência de três ruas, Rui Barbosa, 14 de Julho e Avenida Rachid Neder. São 16 focos veiculares e 10 de pedestres com tempo sincronizado.

Esta foi a quarta rotatória que a Prefeitura semaforiza na cidade para dar fluidez e mais segurança ao tráfego. O projeto já foi implantado nas rotatórias da Mato Grosso/Nelly Martins; Ceará/Zahran e Gury Marques/Interlagos. Está sendo licitado o reordenamento do tráfego da rotatória das avenidas Três Barras e José Nogueira Vieira.

A semaforização complementa a readequação viária na Rui Barbosa, que desde o recapeamento da via, também passou a ser mão única (sentido centro/bairro), no trecho a partir do cruzamento com a Rua Amazonas.

A Rua 14 de Julho, a partir de agora será mão única (sentido bairro/centro) do trecho entre a Praça e a Rachid Neder. Com isso, os ônibus que fazem este trajeto vão entrar na 13 de maio, seguir pela Rua Dolor de Andrade até a Rui Barbosa.

Ao longo do corredor de ônibus, entre a Rua Chile e a Avenida Mato Grosso, serão instaladas 52 câmeras de videomonitoramento conectados por fibra óptica para ajuste online do tempo dos semáforos.

Com a mudança, o tráfego dos veículos que sobem a Rachid Neder, vindo da Avenida Ernesto Geisel em direção ao centro, passou a ser feito pela 14 de Julho ou pela Pedro Celestino.

Com a revitalização, a Rua Rui Barbosa, que foi recapeada ao longo dos seus 7,3 km de extensão, está recebendo nova sinalização, abrangendo a instalação de 230 conjuntos semafóricos e 104 com botoeiras para o pedestre. Na esquina com a Rua Dolor de Andrade, por exemplo, a rotatória foi substituída por semáforos.

Sinalização

Segundo balanço da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), neste ano, 35 cruzamentos receberam semáforos. Estão em fase de instalação equipamentos nas esquinas da Rua Soldado PM Reinaldo Andrade/Avenida João Arinos, acesso ao conjunto Arnaldo Figueiredo; Júlio Castilho /Vanderlei Pavão; Duque de Caxias /Nilo Javari e na Rua Alagoas com a Manoel Inácio de Souza.