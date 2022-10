Agência está com 25 vagas de estágio abertas para a Grande Dourados

Estudantes dos ensinos médio e superior têm a chance de entrar no mercado de trabalho através do estágio. E a Agência Super Estágios está com 25 vagas abertas para a Grande Dourados, com bolsas entre R$ 600,00 e R$ 1.000,00.

A carga horária varia de 4 a 6 horas diárias, no período matutino, vespertino ou noturno. Em todas as oportunidades, há possibilidade de efetivação do estagiário na empresa e auxílio-transporte.

São vagas para estudantes com 16 anos ou mais, do 1º ao 3º ano do ensino médio, e também para acadêmicos de Pedagogia, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Publicidade e Propaganda e Ciências Contábeis.

“São excelentes oportunidades para os estudantes terem contato com o mundo profissional e vivenciarem na prática o mercado de trabalho. O estágio é uma experiência fundamental no processo de transição do jovem aluno para o complexo e desafiador convívio em sociedade, que é repleta de responsabilidades e oportunidades”, destaca a diretora da Agência Super Estágios, Aline dos Santos.

Inscrição

Para participar do processo seletivo, os estudantes devem se cadastrar gratuitamente no aplicativo ou no site da Super Estágios: www.superestagios.com.br. As inscrições são gratuitas.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (67) 3211-2022 ou (67) 99219-3672 (WhatsApp) ou pelo email: [email protected].

A Super Estágios possui 2,5 milhões de estudantes cadastrados em todo país, sendo mais de 12 mil cadastrados à espera de um estágio em Campo Grande e Dourados. Atualmente, mais de 500 mil estudantes estagiam em empresas públicas e privadas em todo Brasil através do recrutamento e acompanhamento da agência.

Com informações da Assessoria de Comunicação Agência Super Estágios