Empresa de ônibus rodoviário abre 33 vagas em Campo Grande

Nesta semana, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) conta com 33 oportunidades, em cinco funções, para atender as demandas de fim ano de uma empresa de ônibus rodoviário.

Há oportunidade para operador de tráfego (2 vagas). Nessa função, o trabalhador irá conduzir a frota de ônibus no pátio da empresa. É necessário ter experiência e Ensino Médio. A empresa oferece salário R$ 1.784,00, acrescidos de vale alimentação no valor de R$252,00, assistências médica e odontológico e seguro de vida.

Há mais duas oportunidades para assistente de vendas, para atuar por meios digitais. É necessário ter experiência e Ensino Médio. O salário é de R$ 1.530,00, além de comissão por vendas, vale alimentação no valor de R$252,00, assistências médica e odontológica e seguro de vida.

Tem ainda vaga para funileiro, com experiência em funilaria e pintura de ônibus. É preciso Ensino Fundamental Incompleto. O salário oferecido é R$3.100,00 e vale alimentação no valor R$272,00, acrescidos de seguro de vida, assistências médica e odontológica.

Também há 20 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Para se candidatar, é necessário ter CNH categoria “D”, com experiência e Ensino Fundamental Incompleto, ter disponibilidade para viagens. O salário é de R$2.400,00 e vale alimentação no valor de R$630,00, acrescidos de seguro de vida, assistências médica e odontológica.

Para auxiliar de limpeza são oito vagas. Não é necessário ter experiência, basta ter o ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é de R$ 1.373,14 e vale alimentação R$272,00, acrescidos de seguro de vida e assistências médica e odontológica.

Com informações da assessoria