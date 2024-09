Morre Dame Maggie Smith, icônica atriz de Harry Potter e Downton Abbey, aos 89 anos

A renomada atriz britânica Dame Maggie Smith, conhecida por seus papéis marcantes em Harry Potter e Downton Abbey, faleceu aos 89 anos. A informação foi confirmada pela família da artista nesta sexta-feira (27). Segundo o comunicado divulgado pelos filhos, Toby Stephens e Chris Larkin, Smith faleceu pacificamente no hospital durante a madrugada, cercada por amigos e familiares.

“É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na madrugada desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó”, informaram seus filhos à BBC News.

A família também aproveitou o comunicado para agradecer à equipe médica do Chelsea and Westminster Hospital: “Gostaríamos de agradecer à maravilhosa equipe do hospital pelo cuidado e gentileza incansáveis durante seus últimos dias. Agradecemos todas as suas mensagens gentis e apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento”, concluíram.

Dame Maggie Smith, ao longo de suas décadas de carreira, conquistou o reconhecimento internacional por sua versatilidade e talento excepcionais. Um de seus papéis mais célebres foi como a Professora Minerva McGonagall na franquia Harry Potter, onde conquistou o público com sua presença forte e carismática. Na televisão, brilhou como Violet Crawley, a Condessa de Grantham, em Downton Abbey, um dos dramas britânicos mais populares de todos os tempos.

Smith recebeu inúmeros prêmios, incluindo dois Oscars, três Globos de Ouro, e cinco prêmios BAFTA, consolidando sua posição como uma das maiores atrizes de sua geração. Além de seu trabalho em cinema e televisão, Maggie Smith também foi uma figura de destaque no teatro, com performances aclamadas no West End e na Broadway.

