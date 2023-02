Bruce Willis é diagnosticado com demência frontotemporal, anúncia família

O ator Bruce Willis, de 67 anos, que está aposentado desde 2022 após identificação de afasia, foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). O anúncio foi feito hoje (16), por sua família.

“Infelizmente, desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Enquanto isso é doloroso, é um alívio finalmente chegar a um diagnóstico claro”, afirmou a família do ator em comunicado no site da Associação para a Degeneração Frontotemporal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Bruce teve sua carreira em Hollywood decolada após atuar como John McClane em “Duro de Matar” (1988). O filme teve quatro continuações.

Ele também ficou muito conhecido em filmes como “Pulp Fiction: Tempo de Violência” (1994), “Armageddon” (1998) e “O Sexto Sentido” (1999).

Willis e a atriz Demi Moore foram casados por 13 anos e tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout). Com sua atual esposa, a modelo Emma Heming Willis, ele tem outras duas filhas (Evelyn e Mabel).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Também: