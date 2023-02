Britney Spears comenta boatos de que quase morreu

Nesta sexta-feira (10), a cantora Britney Spears rebateu as acusações de parte da imprensa de que estaria abusando de substâncias e com a saúde mental prejudicada. Pelas redes sociais, ela afirmou ter nojo das falsas informações que saem sobre ela.

“Me dá nojo que seja até legal as pessoas inventarem histórias de que eu quase morri. Chega! Provavelmente, vou ter que parar de postar no Instagram porque apesar de gostar de fazer isso, obviamente tem muita gente que não me quer bem”, desabafou em sua conta do Instagram.

A cantora também revela que não se sente surpresa em ler mentiras a seu respeito. “Mais uma vez, fazendo o melhor que posso. A tutela já acabou há quase um ano. Não estamos em 2007, é 2023. Como meu marido diz: não acredite em tudo que você lê”, desabafou.

Entenda o caso

De acordo com informações do site norte-americano TMZ, Sam Asghari, marido de Britney, e amigos próximos, supostamente, estariam planejando uma nova intervenção na vida da cantora.

O site também afirmou que a artista estaria lutando com a saúde mental e abusando de substâncias, e a intenção seria levá-la para uma casa em Los Angeles, a fim de ser monitorada por médicos.

Também houve uma afirmação de que Britney estaria tomando remédios que a deixam alterada, “perdendo o controle” com regularidade. Para alterar a situação, ela seria levada, na última terça-feira (7) para uma casa alugada pelo empresário por dois meses em que estaria sob acompanhamento de seu marido, um intervencionista e médicos, conforme noticia o site de fofocas. .

Fontes afirmaram ao TMZ que a artista pop teria descoberto o plano e aceitado se consultar com um clínico no dia seguinte. “Tenho medo que ela morra”, afirmou um dos amigos entrevistado pelo site, que não quis se identificar.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: