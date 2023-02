Bebê que teve clavícula quebrada em casa acorda e respira sem ajuda de aparelhos

O bebê de 1 ano e 27 dias, que teve a clavícula quebrada após ser deixado sozinho em casa, na última terça-feira (14), apresentou melhoras e respira sem ajuda de aparelhos na tarde desta quinta-feira (16). O caso aconteceu em Campo Grande e a criança está internada na área vermelha da Santa Casa da cidade.

Segundo informações do hospital, o bebê acordou e está respirando sem ajuda de aparelhos. A criança despertou nesta quinta-feira, com a retirada da sedação aos poucos. O quadro clínico do bebê é considerado estável.

A criança foi encontrada sozinha em casa com a clavícula quebrada na última terça-feira (14). Mãe e o padrasto da criança tiveram a prisão preventiva decretada e continuam a disposição da Justiça.

Relembre o caso

Mãe e padrasto de um bebê de 1 ano e um mês, foram presos, nesta terça-feira (14), após levarem a criança para atendimento médico em pronto-socorro da Capital e a equipe médica desconfiar de maus-tratos, em Campo Grande. A vítima estava com clavículas quebradas, pneumotórax (colapso nos pulmões causado pela presença de ar), além de traumatismo craniano.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

