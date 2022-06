“Break My Soul”, novo single de Beyoncé será lançado nessa terça

Após apagar sua foto de perfil de todas suas redes sociais, a cantora Beyoncé, de 40 anos, alterou a biografia do seu Instagram hoje (20) e escreveu: “6.ㅤ ㅤ BREAK MY SOUL ㅤ midnight ET“, dando a entender que lançará um novo single na madrugada de amanhã (21) – a uma hora da manhã no horário de Brasília.

Conforme a diva do pop compartilhou em suas redes sociais, essa parece ser a faixa seis das quatorze músicas do projeto “Renaissance”, seu sétimo álbum que será lançado em 29 de julho.

A cantora não lança um novo trabalho solo desde “Lemonade”, em 2016.

