BBB22: primeiro “Camarote” do jogo, ator Arthur Aguiar é confirmado na casa mais vigiada do Brasil

O ator, cantor e personalidade carioca, Arthur Aguiar acaba de ser anunciado como o primeiro “Camarote” do Big Brother Brasil 2022. O termo se refere ao grupo de “famosinhos” que vão entrar na próxima edição do jogo, com estreia marcada para a próxima segunda-feira (17).

O nome do “global” já era esperado pelos apaixonados do reality. Atual de Mayra Cardi, a qual reatou o relacionamento recentemente mesmo após a influenciadora de saúde e ex-BBB confirmar em uma série de Stories as diversas traições do marido. Inclusive, após o anúncio do primeiro “Camarote”, pipocou no Twitter uma aposta: de quanto tempo vai demorar para que o “brother” traia supostamente mais uma vez a amada. Os fãs já estão nas expectativa.

Arthur Aguiar, do grupo Camarote, é ator e cantor, diz que é muito transparente e que, das provas de resistência, só vai sair carregado.

Conheça os participantes 👉 https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/yOMleF6ox7 — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022

Aos 32 anos, Arthur promete encarar o BBB22 como um “recomeço de vida”. Atualmente, com a retomada do casamento, ele resolveu investir na carreira de cantor e compositor. No jogo, espera que o programa lhe renda uma “nova chance”. Ao lado de Mayra, o casal tem juntos uma filha de 3 aninhos, a pequena Sophia.

Sobre alguns fatos marcantes da carreira de Arthur é que – além das supostas 16 traições com a esposa –, ele foi atleta de natação até os 19 anos de idade e também participou da versão brasileira de “Rebelde”, como o mauricinho Diego Maldonado.

Fora o grupo “Camarote”, integrantes do “Pipoca” (considerados os anônimos do programa) já foram revelados. Até a próxima segunda, antes da estreia do BBB22, todos os 20 brothers e sisters serão revelados no decorrer da programação da TV Globo. Fique esperto.