Buscas por turista desaparecida entram no quinto dia em São Gabriel do Oeste

A operação de busca por pessoa desaparecida do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul) entrou nesta sexta-feira (14) pelo quinto dia seguido. A intenção é encontra a turista Tânia Bonamigo, de 62 anos, desaparecida deste o último domingo (9) nas proximidades da Cachoeira “Los Pagos”, zona rural de São Gabriel do Oeste.

O major Fábio Pereira de Lima informou que as buscaram irão continuar. A equipe de aproximadamente 30 bombeiros militar mobilizou o mapeamento pela área, divididos em quadrantes.

‘”Foram empregados em determinadas áreas equipes de busca terrestres, com cães de busca e resgates, especializadas em salvamento em altura e uma equipe com drones, com um dos equipamentos possuindo sensor térmico, o que possibilita a continuidade das buscas no período noturno”, descreveu.

A operação foi montada devido aos perigos elevados que possui a região, que possui trilhas estreitas – com grande riscos de queda no penhasco – e também de ataque de abelhas ou animais peçonhentos. Inclusive, os bombeiros já encontraram rastros de onça.

Segundo o major, também está apoiando a operação um helicóptero da Casa Militar, sedido pelo governo estadual, e outro da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Desaparecimento

Tânia integrava um grupo de turistas proveniente de Campo Grande para visitar a cachoeira Los Pagos, isto no último domingo (9). Quando parte do grupo saiu para a fazer trilha na região, a idosa acabou saindo alguns minutos do pessoal. Após isso, ela não foi mais vista.