BBB 22: Ao lado de “sister”, Maria grava “Domingão” mesmo após ser expulsa do jogo

Mesmo desclassificada do Big Brother Brasil 22, após dar uma “baldada” na cabeça da sister Natália no último “Jogo da Discórdia”, a atriz e cantora Maria já tem agenda de retorno às telinhas. É que a TV Globo decidiu “quebrar o protocolo” e levar uma sister expulsa do BBB para participar de um programa da rede.

Maria estará no “Domingão com Huck” deste próximo dia 20 de fevereiro, sua primeira aparição desde que saiu do reality show, ao lado de Bárbara Heck, a eliminada do último paredão. Na ocasião, a atriz irá refletir sobre os fatos que sucederam a sua expulsão, além da sua trajetória na casa. Já a modelo gaúcha falará sobre ter deixado a casa mais vigiada do Brasil com 86,02% dos votos.

O portal Notícias da TV trouxe uma suposta explicação para que Maria, uma sister expulsa do reality, tivesse a oportunidade de estar num quadro da TV Globo.

Segundo o site, Boninho – que é diretor do Big Brother Brasil desde sua primeira edição – se “apiedou”, dando voz à carioca depois da sua desclassificação. Aliás, ele nem queria que ela deixasse a casa, mas a cúpula da Globo decidiu pelo contrário, explica o portal.