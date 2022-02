Passageiro fica ferido após ônibus de prefeitura ser atacado por pedras na BR-163

Na madrugada desta quinta-feira (17), um ônibus com 28 passageiros da Secretaria Municipal de Saúde de Coxim foi apedrejado e um paciente ficou ferido na BR-163, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, a aproximadamente 205 quilômetros de Campo Grande.

O ônibus foi atingido por duas pedras, tipo pedaço de concreto de resto de construção, uma delas passou pelo vidro da janela lateral e acertou a fronte [parte da face anterior do crânio] de um paciente que foi levado ao hospital de Rio Verde.

De acordo com o gerente de transportes da secretaria, Paulo Dourado, o ônibus levava pacientes para realizar tratamento em Campo Grande e quando passava pela cidade de Rio Verde, foi atacado com pedras que acertaram o para-brisa dianteiro, retrovisor direito e vidros laterais do veículo.

O motorista disse que as pedradas ocorreram em um local escuro, daí ele procurou um lugar mais claro, com iluminação, parou o ônibus para constatar o que aconteceu e a gravidade do ferimento do paciente, ligando em seguida para a Polícia Militar através do 190, que compareceu ao local e registrou o ocorrido.

Para que os demais pacientes chegassem a tempo em Campo Grande, foi enviado pela Secretaria de Saúde, vans, para dar continuidade a viagem. A Prefeitura de Coxim e a Secretaria Municipal de Saúde acompanham o caso e continuam dando suporte aos pacientes e ao motorista do ônibus.