Em um mês, drives registram mais de 10 mil casos positivos de COVID-19 em MS

Primeiro balanço dos Drive-Thrus de testagem implementados em MS, mostram que do total de testes realizados 34% foram positivos para COVID-19, o que corresponde a 10.279 casos. Os dados foram divulgados pelo governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), e contabilizam dados desde o início dos serviços, em 15 de janeiro, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Conforme a SES, foram ofertadas 37.769 vagas, desse total, 863 permaneceram sem agendamentos e 36.906 foram preenchidas. Entre os agendamentos 30.156 testes de antígeno foram realizados.

Outro ponto identificado pelo balanço realizado pela SES é que dos 6.750 exames que não foram realizados, 69,9% são de pessoas que agendaram os exames, mas que não compareceram nos drives de testagem. Em comparação ao total de vagas ofertadas pela SES, o índice de ausência chega a 12,82%. O período analisado é de 15 de janeiro a 16 de fevereiro.

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende destaca que a abertura dos drives de testagem foi uma resposta estratégica do Estado, visto que a procura por testes aumentaram significativamente neste ano.

“Foi uma ação importantíssima, mesmo com a alta procura, oportunizou que muitos sul-mato-grossenses pudessem ter acesso a um teste, sendo o agendamento realizado pela internet no site da SES – e, diante da confirmação, pudesse iniciar o seu tratamento e cumprisse o isolamento em casa. Isto mostra que nós estamos fazendo a nossa parte. Nós esperamos contar sempre com a participação da população para que continuem seguindo as recomendações de biossegurança e se vacinando. Só assim vamos vencer a COVID-19 em nosso Estado”, explicou.

Assessor militar na SES, coronel Marcello Fraiha, ressalta que os testes seguem disponíveis e que a população pode continuar realizando os agendamentos. “Se você que está assintomático, que teve contato com pessoa sintomática e positivada para a COVID-19, pode agendar o seu teste pelo site da Secretaria de Estado de Saúde, marque o seu horário e vá até ao Drive-Thru de sua cidade. O teste é de fundamental importância para que todos nós possamos quebrar a cadeia de transmissão do vírus e com isso, conter o avanço da doença em Mato Grosso do Sul”, disse.

Onde fazer o teste

Por meio da parceria entre a SES e Cassems, foi montado o Drive-Thru no estacionamento da sede da Cassems, na Rua Antônio Maria Coelho, 6065, em Campo Grande. No local são ofertados 700 testes por dia.

No município de Dourados, o Drive-Thru foi instalado no quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida Presidente Vargas, 1167. O local disponibiliza 200 testes diariamente.

Em Três Lagoas, o Drive-Thru está localizado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, na Avenida Filinto Muller, 3.300, Jardim Morumbi. São ofertados 200 testes diários.

Com estratégia diferente dos drives de testagem, a SES em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá ampliou a testagem no município com a disponibilização de testes no Complexo Poliesportivo da Avenida Porto Carreiro, entre Frei Mariano e Antônio Maria, Centro. Ao todo, são oferecidos à população 800 testes por dia. Os atendimentos são realizados de segunda à sexta, das 7h30 às 18h, sem horário de almoço.

Agendamento

Conforme a SES, o agendamento é de caráter autodeclaratório e pode ser feito por pessoas a partir de 12 anos sintomáticas, assintomáticas que tiveram contato com casos confirmados de COVID ou com casos suspeitos. Pessoas que estão com viagem marcada para o exterior também poderão agendar o teste.

Os exames ficam prontos no mesmo dia, e o resultado pode ser acessado por meio do e-mail, mensagem SMS ou diretamente no site da SES/MS. O agendamento pode ser reEm um mês, drives registram mais de 10 mil casos positivos de COVID-19 em MSalizado por meio do site: https://www.saude.ms.gov.br/teste-covid19/.

(Com assessoria)