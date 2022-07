Após instabilidade, dólar inicia a semana operando acima de R$ 5,30

A instabilidade no mercado financeiro e as preocupações com o aumento dos casos de covid-19 na China, fez com que o dólar subisse na manhã de hoje (11), para a casa de R$ 5,3479. A moeda norte-americana subiu em 1,52% por volta das 10h33 (horário de Brasília).

Conforme divulgado no portal G1, na última sexta, o dólar fechou em queda de 1,42%, a R$ 5,2678. O resultado encerrou a semana com queda de 0,99%. Em julho, a moeda acumulou alta de 0,67%, desvalorizando 5,51% frente ao real.

O que está acontecendo?

De acordo com o portal G1, os investidores estão preocupados com a economia chinesa que na última semana, por conta do aumento de casos de covid-19, podem levar a adoção de uma nova rodada de medidas de restrição à atividade econômica no país. O impacto nos commodities, dificulta demais a normalização das cadeias globais de oferta, fator que segue como um empecilho para a queda da inflação no mundo.