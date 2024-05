Após cirurgia no cérebro, boletim médico explica estado de saúde de Tony Ramos

Após ser internado e submetido a uma cirurgia intracraniana, o estado de saúde do ator Tony Ramos é estável. Segundo boletim médico divulgado na noite de quinta-feira (16), a operação foi para estancar um sangramento no cérebro.

O ator, de 75 anos, foi internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ), após se sentir mal. Um novo boletim médico deve ser divulgado na tarde desta sexta-feira (17). Além disso, as sessões da peça “O que só sabemos juntos”, em que Tony Ramos contracena com Denise Fraga, foram canceladas nos próximos dias.

Tony Ramos foi internado na quinta-feira (16) no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

Com informações do SCC10

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: