Morre Silvio Luiz aos 89 anos

Na manhã desta quinta-feira (16), o mundo esportivo foi pego com a triste notícia da morte de Silvio Luiz, aos 89 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Hospital Oswaldo Cruz, onde o locutor estava internado na Unidade de Terapia Intensiva. Ele foi hospitalizado no início do mês, em 8 de maio.

“O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que o paciente, Sr. Sylvio Luiz, 89, faleceu às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O Hospital lamenta o falecimento, a direção, equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor”, diz o comunicado.

Vida e Carreira

Nascido em 1934, em São Paulo, Silvio Luiz descobriu sua paixão pelo esporte ainda na infância. Filho de Elizabeth Darcy, uma das pioneiras na locução no Brasil, Silvio cresceu em um ambiente repleto de palavras e sons que moldariam seu futuro brilhante.

Sua trajetória profissional começou em 1952, aos 18 anos, com pequenas participações em radionovelas e locuções na Rádio São Paulo. Na mesma época, Silvio também fazia reportagens para a TV Paulista, e é amplamente considerado o primeiro repórter de campo da TV esportiva no país, abrindo caminho para uma nova forma de cobertura jornalística no esporte.

Em 1953, Silvio passou a integrar a equipe da Rádio e TV Record, onde, além de repórter, começou a explorar sua veia artística. Em 1958, ele se aventurou como ator, interpretando Julinho na primeira versão de “Éramos Seis”. O entusiasmo pela atuação o levou a participar também de “Cela da Morte”. Porém, o amor pelo esporte e pela narração foi mais forte.

Após uma breve passagem pela Rádio Bandeirantes em 1960, Silvio retornou à Record, onde consolidou sua carreira. Em 1976, ele assumiu a direção de programação da emissora e se tornou o principal locutor esportivo, sucedendo Geraldo José de Almeida. Foi nessa época que Silvio revolucionou a narração esportiva no Brasil. Ele deixou de lado a descrição minuciosa das jogadas, que os telespectadores já podiam ver, e introduziu um estilo irreverente, humorístico e irônico, que se tornou sua marca registrada e conquistou o público.

Ao longo de sua carreira, Silvio Luiz foi indicado a diversos prêmios, incluindo o Comunique-se e o Troféu Imprensa, somando 14 indicações ao último entre 1982 e 2006. Em 1994, foi homenageado com a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, um reconhecimento de seu papel na televisão aberta durante a implementação do Plano Real, condecoração entregue pelo então presidente Itamar Franco.

Apesar da vida pública, Silvio sempre foi discreto sobre sua vida pessoal. Casado com a cantora Márcia desde 1969, o casal teve três filhos: Alexandre, Andréa e André. Não há informações sobre netos.

