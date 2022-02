Após beijo quente entre Eliezer e Natália, brothers alertam a mineira sobre a herpes viral

Eliezer e Natália se beijam e causam burburinhos na casa, na noite de quarta-feira (9), no quarto Grunge, durante a festa da líder Jade. Os brothers Viny e Maria demonstram ciúmes a preocupação com a saúde.

Segundo o Globo, Eliezer está com herpes labial, uma infecção viral contagiosa. No momento que os brothers se beijaram, Viny logo alertou a mineira. “Coragem dela, ele tá com herpes”. Natália riu e disse que o colega “quebrou o clima”.

Depois, quando estavam sozinhos no quarto e Vyni alertava Eliezer sobre a possibilidade de Maria ficar chateada com a situação, afinal, ela foi outra ficante do designer, a atriz chegou e Vyni começou a contar o que aconteceu.

A única ponderação que ela fez, no entanto, foi: “Não tem nenhum problema. Só fico preocupada por você estar com herpes e ela não ter ligado”. Tempo depois, a própria Maria protagonizou um beijo triplo com Natália e Eliezer.