Projeto trará responsabilidade social para os jovens, diz deputado sobre novo programa de estágio

O presidente da Casa de Leis deputado Paulo Corrêa do tucanos (PSDB), rasgou elogios ao novo Programa de Estágio Supervisionado lançado pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (9). O projeto vai ofertar 250 vagas para estudantes de todas as universidades de Mato Grosso do Sul.

“Esse programa fará, não simplesmente com que o aluno tenha um estágio, mas também que tenha responsabilidade social”, enfatizou.

“É disso que os jovens precisam”, disse. “E essa é a essência do programa de estágio supervisionado e capacitação técnica do Governo do Estado”, acrescentou em seguida.

Os acadêmicos serão contratados ainda neste semestre para trabalharem em secretarias e autarquias estaduais. O evento foi realizado ontem no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

O programa seleciona estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Anhanguera-Uniderp e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) para trabalhar no Governo do Estado.

Com a assessoria