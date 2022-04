Aniversariante, Anitta curte praia conhecida como “templo do pênis”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Anitta vem curtindo seu aniversário de 29 anos na Tailândia, onde – a cada dia – mostra uma novidade aos seus seguidores. Desta vez, ela apareceu em vídeos publicados em seus Stories em um templo que cultua o pênis.

O local é famoso no país e fica localizado na Praia Phranang Cave, na província de Krabi. Por lá, existe um altar com vários formatos de pênis de madeira que fazem referência à fertilidade e também à proteção e segurança.

A cantora decidiu comemorar na Tailândia com o amigo Fellipe Parks. Segundo ela, o destino foi escolhido no dia do voo, terça-feira (29), quando os dois já estavam no aeroporto.

“Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida. Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente”, escreveu Anitta, em inglês, no seu perfil do Instagram.

“Graças ao amigo maluco que tenho que disse sim a essa ideia maluca. De qualquer forma, obrigado ao universo, obrigado a todos vocês. E eu decidi que vou comemorar com uma das minhas festas incríveis neste fim de semana nos Estados Unidos. Então se eu ainda não te mandei uma mensagem sobre isso (porque estou planejando isso de última hora obviamente), me mande uma mensagem e eu te mando qual é o endereço do céu neste fim de semana”, comentou.