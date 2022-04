Campanha de coleta de DNA de pessoas sem identificação inicia na Capital

Hoje (31) iniciou a Campanha Nacional da Coleta de DNA de Pessoas Vivas Sem Identificação de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Homicídios. A Campanha promoveu a coleta de amostras de DNA de pessoas que estão acolhidas em instituições de assistência social da capital que não possuem identificação.

As amostras serão inseridas no banco nacional de familiares de pessoas desaparecidas, mantido pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e poderão viabilizar que essas pessoas se encontrem com seus familiares.

A Campanha foi lançada em junho de 2021, que insere no banco de dados amostras de pessoas não identificadas que estejam internadas em estabelecimentos de saúde ou abrigadas em estabelecimentos de assistência social.

O ato acontece por meio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Homicídios, em conjunto com o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses e com apoio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social).