Dínamo de Kiev é o primeiro time ucraniano a disputar jogo desde invasão russa

A equipe sub-19 do Dínamo de Kiev se tornou hoje (7) o primeiro time da Ucrânia a disputar uma partida oficial desde 24 de fevereiro, quando tropas russas começaram a invadir o país.

O time enfrentou o Sporting (POR), pelas oitavas de final da Uefa Yong League, em Bucareste, na Romênia. Os ucranianos foram derrotados por 2 a 1 e eliminados da competição. O Sporting vai enfrentar o Benfica nas quartas.

As manifestações contra a guerra marcaram a disputa. Os jogadores do Dínamo entraram em campo com a bandeira do país, enquanto os adversários exibiram camisas pedindo paz. Houve ainda um minuto de silêncio. Nas arquibancadas, torcedores levaram cartazes pedindo o fim da guerra. Inicialmente marcado para 2 de março, o jogo foi remarcado por causa da guerra.

Com informações da Folhapress