Procon autua supermercado após denúncias de irregularidades em produtos

Um supermercado na rua Zacarias de Paula Nates, localizado no conjunto residencial União, foi denunciado por consumidores que se sentiram prejudicados devido a irregularidades encontradas em produtos. As denuncias foram formalizadas no Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul, motivando ações de diligência no estabelecimento.

A equipe de fiscais do Procon, ao investigarem as denuncias no supermercado, encontraram principalmente, produtos com prazo de validade expirado e expostos à venda, como 49 latas de cerveja, estando com validade ultrapassada. Dez vidros de azeitonas, entre pretas e verdes, também estavam com vencimento datando de 13 de junho; sete embalagens de arroz em diversas especificações entre as quais Koshihikari e integral nas cores preto e vermelho, estavam com datas de vencimento no mês de maio.

Além destes, estavam expostos apesar de vencidos, pães para hambúrguer, suspiros, cocadas, amendoim, castanha de caju, molho de pimenta e sal grosso, sendo que este último estava vencido desde o ano de 2021. Todos os itens considerados impróprios ao consumo foram inutilizados e descartados de maneira a não ter condições de voltarem às prateleiras para comercialização.

Esta já é a segunda denuncia de vendas de produtos vencidos este mês. O Procon realizou diligências em um estabelecimento no bairro Maria Aparecida Pedrossian após encontrar irregularidades em pacotes de pães, sucos, biscoitos e produtos de hortifruti.